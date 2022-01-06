Вице-президент «Металлурга»: «Для чего нам регламент, где говорится, что при ЧП играть нельзя? Если бы победили, не стали бы молчать»

Вице-президент ответил на вопросы о матче чемпионата против (2:3).

– Как оцените решение о том, что вам пришлось все-таки сыграть матч, несмотря на чрезвычайное положение в Казахстане?

– В плане проживания все было нормально на месте, но перед игрой мы уехали из отеля. При этом лига звонила не мне, а неизвестно кому.

Сидеть в отеле в центре города было неправильно, потому что не было никакой связи. «Барыс» организовал автобус для нас, вопросов никаких нет, в городе обстановка нормальная была. Мы уехали на арену, там ждали.

Затем я попросил Сергея Гомоляко дозвониться до лиги, дать разъяснение. Лига ответила, что безопасность «Барысом» гарантируется, играйте.

Но гарантировать безопасность может кто угодно и как угодно. Для чего нам регламент тогда, где говорится, что при чрезвычайном положении играть нельзя?

Надо соблюдать вещи, которые ты сам прописал в регламенте. Нужно быть последовательными в этом плане. Иначе для чего все это? Дело не в том, что мы проиграли. Если бы победили, мы бы тоже не стали молчать.

К «Барысу» вопросов нет: они помогли нам, обеспечили всем, чем могли. Помогли уехать с сопровождением до комендантского часа, помогли быстро пройти погранконтроль. Единственное – долго ждали подготовку самолета, но в этом ничего страшного.

Нас спасло то, что у нас чартер. Регулярным рейсом уже невозможно было бы улететь. Мы же с собой на самолет взяли и судейскую бригаду, потому что у них отменили утренний рейс на Москву.

– Обстановка в Казахстане, перебои со связью давили на игроков перед матчем?

– Тяжело было смотреть на ребят перед игрой. Люди привыкли общаться с родными, близкими.

А тут, сами понимаете, какие новости, и пропала связь в это время. Жены, дети игроков точно так же переживали, не могли дозвониться.

– Вы в курсе, что следующий домашний матч «Барыса» с «Ак Барсом», который должен состояться 17 января, КХЛ перенесла в Россию?

– Конечно, знаем. Ну, что теперь поделаешь.

9 января у нас в Магнитогорске матч с «Барысом», но от них до сих пор не было никаких списков для приезда, ничего.

Приедут ли они в Россию на эту игру, пока это под вопросом, не знаем, – сказал Ласьков.

В Казахстане ЧП из-за массовых протестов: матч КХЛ без зрителей, офисы клубов закрыты