Барбашев набрал 1+1 в «Зимней классике». У него 27 очков в 32 матчах – личный рекорд за сезон в НХЛ

Форвард набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (6:4) в рамках «Зимней классики».

В активе россиянина стало 27 (12+15) очков в 32 матчах. Он обновил личный бомбардирский рекорд за сезон – ранее лучшим результатом были 26 очков (сезон-2018/19 – за 80 матчей и 2019/20 – за 69 матчей).

Отметим, что в последних 4 играх нападающий набирал по 2 очка, на этом отрезке у него 8 (2+6) баллов.

В этом матче Барбашев (16:28, 1:44 – в большинстве, 2:06 – в меньшинстве, «+1») нанес 4 броска в створ, применил 2 силовых приема и показал 38% эффективности на вбрасываниях (выиграл 5 попыток из 13).