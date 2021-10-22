Обладатель Кубка Стэнли Фер может стать 6-м легионером «Ак Барса». У канадца 652 матча в НХЛ

«Ак Барс» продолжает рассматривать варианты усиления состава команды.
Так, по данным «Спорт-Экспресса», в казанском клубе проявляют интерес к нападающему Эрику Феру, который может стать шестым легионером в команде.
36-летний хоккеист является свободным агентом. Он сыграл за сборную Канады на Кубке Первого канала. Последние два сезона Фер выступал в чемпионате Швейцарии.
В НХЛ нападающий провел в общей сложности 652 матча и набрал 221 (113+108) балл за результативность.
В сезоне-2015/16 Фер в составе «Питтсбурга» выиграл Кубок Стэнли.