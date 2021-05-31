Банк ПСБ запустил рекламную кампанию «Пусть мечты исполняются как в кино» с Александром Овечкиным

Кампания построена на серии мини-сюжетов, где герой Александра Овечкина выступает в роли известных персонажей кино и литературы: знаменитого лондонского детектива, бравого мушкетера, эрудированного советского робота, отважного ковбоя, восточного волшебника и русского богатыря.



Помимо имиджевой составляющей рекламная кампания направлена на продвижение трех флагманских продуктов ПСБ как для бизнеса, так и для физических лиц.

Среди них — «ПСБ Бизнес Пэй» – сервис для предпринимателей, который позволяет принимать бесконтактные платежи с помощью смартфона. Другой продукт для бизнеса — онлайн-кредит до 10 млн рублей, который выдается за один день без залога и поручителей и всего по двум документам. Для физических лиц ПСБ предлагает рассмотрение заявки за пять минут на выгодный онлайн-кредит на любые цели по сниженной процентной ставке.



— Ключевое сообщение нашей кампании – «Пусть мечты исполняются как в кино». Каждый герой ролика в лице эксклюзивного амбассадора банка Александра Овечкина наделен сильными качествами и сверхъестественными способностями и приходит на помощь клиентам ПСБ в нужный момент. Эти образы мы проецируем на продукты ПСБ – банка, готового оказать поддержку и в решении бизнес-задач, и в исполнении заветных желаний, — отметила вице-президент, директор департамента маркетинга ПСБ Елена Мелихова.



В ходе рекламной кампании будут использованы все охватные каналы коммуникаций: ТВ, наружная реклама, интернет, радио. Срок проведения кампании — до 31 декабря 2021 года.