Панарин предпочел Петербург Москве: «Там такая архитектура, красота, романтично. Я же жесткий романтик»

Форвард сделал выбор между двумя крупнейшими городами России – Москвой и Санкт-Петербургом.

«Москва или Питер? Питер. Мне там поспокойнее, меньше пробок, движухи.

Москва – тоже хороший город, но в последнее время проникся к Питеру, там такая архитектура, красота, романтично. Я же романтик. Жесткий романтик.

Питер или Коркино? Коркино, конечно. Там-то архитектура пушечная. Алису туда возил, показывал все. Олег Валерьевич Знарок свою жену тоже туда возил. Наша семейная традиция – ездить в Челябинскую область.

Идеальный вечер – лучше в ресторане, чем за приставкой. Я стал консервативнее. Удивляет, как народ свою жизнь на приставку променивает», – сказал Панарин в прямом эфире своего инстаграма.