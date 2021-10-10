📲 Sports.ru ищет SMM-редактора хоккейных соцсетей

Привет! Подписаны на хоккейные соцсети Sports.ru, но считаете что их ведут отвратительно? Сейчас самое время все исправить, потому что мы ищем редактора для наших аккаунтов в Facebook, Twitter и Telegram.
Что мы ждем от человека на этой должности:
• чувство виральности. Вы первым замечаете фотки, которые потом наберут миллионы лайков, видосы, которые появятся во всех крупных медиа (не только спортивных), твиты, которые ретвитнут все ваши друзья;
• базовые знания о хоккее. Вы видите шайбу, отличаете Овечкина от Панарина и знаете, за какую команду играет Кирилл Капризов;
• любовь к сторителлингу. Вы так сочно рассказываете друзьям все, что угодно, что никто не прерывает вас;
• мы сами придумываем идеи картинок и видео для наших соцсетей, поэтому то, что обычно описывается словом «креативность», будет максимально уместно;
• чувство юмора лучше, чем у автора этой новости;
• грамотность выше, чем у всех работников соцкоманды Sports.ru;
• если вы занимаетесь дизайном и/или монтажом видео, обязательно расскажите об этом.
Что мы предлагаем человеку в этой должности:
• возможность делать спорт лучше;
• возможность постоянно расти вместе с крутыми парнями и девушками;
• возможность работать удаленно;
• зарплата.
Если вы дочитали до этого места и считаете, что все или большинство пунктов – про вас, скорее пишите нам письмо с темой «Вы ищете меня». Вот сюда: hockey@sports.ru. Рассказывайте о себе, о том, почему мы должны выбрать именно вас. И будьте готовы к тестовому заданию. Удачи!