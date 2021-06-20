Защитник «Каролины» Хэмилтон хочет получить контракт с зарплатой 8-9 млн долларов в год

Стали известны контрактные пожелания защитника .

28 июля хоккеист может выйти на рынок свободных агентов.

Хэмилтон рассчитывает получить контракт с зарплатой 8-9 миллионов долларов в год. По истекающему соглашению он получал 5,75 млн долларов в год.

Канадец провел 55 матчей за «Харрикейнс» в прошедшем сезоне и набрал 42 (10+32) очка при полезности «+20».

В плей-офф на его счету 5 (2+3) баллов в 11 играх и полезности «+7». Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.