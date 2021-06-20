Защитник «Каролины» Хэмилтон хочет получить контракт с зарплатой 8-9 млн долларов в год

Стали известны контрактные пожелания защитника «Каролины» Дуги Хэмилтона.
28 июля хоккеист может выйти на рынок свободных агентов.
Хэмилтон рассчитывает получить контракт с зарплатой 8-9 миллионов долларов в год. По истекающему соглашению он получал 5,75 млн долларов в год.
Канадец провел 55 матчей за «Харрикейнс» в прошедшем сезоне НХЛ и набрал 42 (10+32) очка при полезности «+20».
В плей-офф на его счету 5 (2+3) баллов в 11 играх и полезности «+7». Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.