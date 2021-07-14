Погибший вратарь «Коламбуса» Кивлениекс спас от выстрела фейерверка Мерзликина и его беременную жену

Вратарь рассказал, что погибший голкипер спас ему жизнь.

«Мерзликин признал, что Кивлениекс спас его и беременную жену. Они были в 20-30 футах (в 6-9 метрах – прим.) позади него», – написал в твиттере журналист Марк Шейг.

Кивлениексу было 24 года. Причиной смерти стало ранение в грудь в результате выстрела фейерверка во время салюта в честь Дня независимости США.

«Он спас моего сына, он спас мою жену, он спас меня. Второе имя моего сына будет Матисс... Кивлениекс умер героем», – сказал Мерзликин.

Ранее стало известно, что «Коламбус» учредил фонд памяти Кивлениекса. Клуб уже выделили для фонда 80 тысяч долларов – в честь 80-го номера вратаря. Фонд будет поддерживать хоккейные проекты в городе и в Латвии.

Вратарь из Латвии, который трагически погиб в США: обыграл Канаду на ЧМ, попал в НХЛ без драфта, играл в маске с Джокером