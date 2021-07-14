Погибший вратарь «Коламбуса» Кивлениекс спас от выстрела фейерверка Мерзликина и его беременную жену

Теги происшествия Коламбус НХЛ Сборная Латвии по хоккею Элвис Мерзликин Матисс Кивлениекс Хоккей

Вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин рассказал, что погибший голкипер Матисс Кивлениекс спас ему жизнь.

«Мерзликин признал, что Кивлениекс спас его и беременную жену. Они были в 20-30 футах (в 6-9 метрах – прим.) позади него», – написал в твиттере журналист Марк Шейг.

Кивлениексу было 24 года. Причиной смерти стало ранение в грудь в результате выстрела фейерверка во время салюта в честь Дня независимости США. 

«Он спас моего сына, он спас мою жену, он спас меня. Второе имя моего сына будет Матисс... Кивлениекс умер героем», – сказал Мерзликин.

Ранее стало известно, что  «Коламбус» учредил фонд памяти Кивлениекса. Клуб уже выделили для фонда 80 тысяч долларов – в честь 80-го номера вратаря. Фонд будет поддерживать хоккейные проекты в городе и в Латвии.

Вратарь из Латвии, который трагически погиб в США: обыграл Канаду на ЧМ, попал в НХЛ без драфта, играл в маске с Джокером

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