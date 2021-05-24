Фетисов о словах про состав Канады: «Я ошибся. Слишком понадеялся на нашу команду»

Двукратный олимпийский чемпион признал, что ошибся в оценке состава сборной Канады, которая выиграла ЧМ-2021.

Перед матчем сборной России против канадцев в 1/4 финала (1:2 ОТ) Фетисов заявил: «Там хоть один известный хоккеист есть?».

«Победителя определил финал. У вас есть претензии к победителю? У меня нет. Мои слова про слабость сборной Канады? Значит, я ошибся. Слишком понадеялся на нашу команду.

В средненьком чемпионате, приведя лучших игроков, мы должны были долететь до Луны, Марса и Солнца. Но не долетели. Ничего непонятного перед игрой с канадцами я не сказал», – сказал Фетисов.

Он также назвал минувший ЧМ слабейшим за последние годы.

«Разве вы сами не видите этого? Играла пятая по силе сборная Канады», – добавил экс-хоккеист.

Канада – чемпион мира! Над ней смеялись из-за слабого состава и после трех поражений на старте – а зря