Овечкин набрал 132-е очко в плей-офф НХЛ и разделил 3-е место в истории среди левых крайних с Тикканеном

Капитан сделал голевую передачу в матче первого раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» (3:2 ОТ, 1-0 в серии).

В его активе стало 132 (69+63) очка в 137 кубковых матчах. Россиянин разделил 3-е место в истории среди самых результативных левых крайних нападающих в плей-офф с .

Рекорд в этой номинации принадлежит Брайану Проппу (148 баллов в 160 встречах), второе место занимает (134 очка в 184 матчах).

Ранее Овечкин обошел Бобби Халла (129 очков в 119 матчах).

«Вашингтон» потерял еще одного вратаря, но забрал первый матч серии с «Бостоном». Овечкин – зверюга💪💪💪