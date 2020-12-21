Овечкин набрал 132-е очко в плей-офф НХЛ и разделил 3-е место в истории среди левых крайних с Тикканеном

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче первого раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» (3:2 ОТ, 1-0 в серии).
В его активе стало 132 (69+63) очка в 137 кубковых матчах. Россиянин разделил 3-е место в истории среди самых результативных левых крайних нападающих в плей-офф НХЛ с Эсой Тикканеном.
Рекорд в этой номинации принадлежит Брайану Проппу (148 баллов в 160 встречах), второе место занимает Брендан Шенахан (134 очка в 184 матчах).
Ранее Овечкин обошел Бобби Халла (129 очков в 119 матчах).
«Вашингтон» потерял еще одного вратаря, но забрал первый матч серии с «Бостоном». Овечкин – зверюга💪💪💪