Михайлов о критике Хартли: «В России демократия. И ругать, и хвалить можно любого»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о главном тренере «Авангарда» Бобе Хартли.

Вчера, 18 апреля, омский клуб обыграл ЦСКА (4:1, 1-0) в первом матче финала Кубка Гагарина.

– Ветераны советского хоккея часто критикуют главного тренера «Авангарда» , во многом по делу. Плей-офф-2021 заставляет изменить мнение о канадском специалисте?

– У нас в России демократия – и тренерский рынок открыт для североамериканцев, и ругать, а также хвалить ты можешь любого.

Думаю, в каких-то случаях наши ветераны критиковали Хартли по делу, но нужно признать, что он откликался на критику – и в плей-офф работа его штаба видна, в том числе по прогрессу молодых хоккеистов.

Да, у «Авангарда» отличный состав, но из мастеров не всегда получается сделать команду. А здесь команду мы видим.

– Вас удивило, что «Авангард» вопреки многим прогнозам прошел «Ак Барс»?

– Наверное, для кого-то это сюрприз, но не для меня. Казань вновь словно бы уперлась в стену, тогда как «Авангард» сыграл более разнообразно. Штаб клуба сработал, – сказал Михайлов.

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