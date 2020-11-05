«Айлендерс» согласовали с Барзэлом 3-летний контракт на 21 млн долларов

Нападающий Мэтью Барзэл согласовал новый контракт с «Айлендерс», сообщает журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта.

По информации источника, срок соглашения рассчитан на три года.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что зарплата игрока составит 21 млн долларов (7 млн долларов в год в среднем).

Как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер, в сезоне-2020/21 форвард получит 4 млн, в сезоне-2021/22 – 7, 2022/23 – 10.

Барзэл был лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне НХЛ. Он набрал 60 (19+41) очков в 68 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 17 (5+12) баллов в 22 играх.