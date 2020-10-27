СКА подписал экс-защитника «Лос-Анджелеса» Фантенберга. Он стал 6-м легионером в команде

Защитник Оскар Фантенберг перешел в СКА.
Соглашение рассчитано на один сезон и будет действовать до 30 апреля 2021 года.
Фантенберг стал шестым легионером в питерском клубе. За СКА также выступают Магнус Хелльберг, Лукас Бенгтссон, Йонас Кемппаинен, Линден Вей и Миро Аалтонен.
Последние три сезона Фантенберг провел в НХЛ, играя за «Лос-Анджелес», «Калгари» и «Ванкувер». В минувшем сезоне он провел за «Кэнакс» 36 матчей и набрал 6 (1+5) очков при полезности «-10».
В сезоне-2016/17 шведский защитник выступал в КХЛ за «Сочи».