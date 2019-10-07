Новый сезон НХЛ может стартовать 1 января (Эллиотт Фридман)

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что новый сезон НХЛ может стартовать 1 января.

По его информации, представители лиги и профсоюза обсуждают 1 января как возможную дату начала нового сезона.

Ранее сообщалось, что старт сезона-2020/21 запланирован на 1 декабря.

Регулярный чемпионат-2019/20 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. В Кубке Стэнли победу одержала «Тампа».

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