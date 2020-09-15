КХЛ перенесла матч рижского «Динамо» и «Торпедо» из-за коронавируса в командах

КХЛ сообщила о переносе матча регулярного чемпионата между рижским «Динамо» и «Торпедо» из-за случаев заражения COVID-19 в командах.
Игра должна была состояться 22 сентября.
«Руководство «Торпедо» уведомило КХЛ о том, что у нескольких игроков и сотрудников клуба наблюдаются симптомы ОРВИ. Результаты тестирования на коронавирус подтвердили четырех человек.
В связи с тем, что у «Торпедо» часть игроков основной команды помещены в изоляцию, и будет недостаточно времени для подачи всех необходимых документов для пересечения границы игроками молодежной команды, было принято решение о переносе матча между рижским «Динамо» и «Торпедо».
У пяти представителей рижского «Динамо» подтвержден диагноз на коронавирус, в данный момент все они изолированы», – сообщили в лиге.