КХЛ перенесла матч рижского «Динамо» и «Торпедо» из-за коронавируса в командах

сообщила о переносе матча регулярного чемпионата между рижским и из-за случаев заражения COVID-19 в командах.

Игра должна была состояться 22 сентября.

«Руководство «Торпедо» уведомило КХЛ о том, что у нескольких игроков и сотрудников клуба наблюдаются симптомы ОРВИ. Результаты тестирования на коронавирус подтвердили четырех человек.

В связи с тем, что у «Торпедо» часть игроков основной команды помещены в изоляцию, и будет недостаточно времени для подачи всех необходимых документов для пересечения границы игроками молодежной команды, было принято решение о переносе матча между рижским «Динамо» и «Торпедо».

У пяти представителей рижского «Динамо» подтвержден диагноз на коронавирус, в данный момент все они изолированы», – сообщили в лиге.