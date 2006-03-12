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    Петерис Скудра: «В «Торпедо абсолютно не жалеют, что взяли Степана Захарчука»

    Теги Торпедо Петерис Скудра КХЛ Кубок Гагарина Степан Захарчук

    Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра поделился мнением об игре защитника Степана Захарчука.

    Хоккеист был удален до конца матча во второй игре с «Локомотивом» (1:2). Позже спортивно-дисциплинарный комитет наложил на него длительную дисквалификацию. «Торпедо» проиграло все четыре матча серии. 

    «Мы абсолютно не жалеем, что взяли Степана. Я очень высокого мнения об этом хоккеисте. Жаль, что с ним все так произошло и у него такая история. Но этот парень может приносить много пользы.

    Не надо заострять внимание только на определенных вещах. Не знаю, как все в итоге получится, но я с удовольствием поработал бы с ним в дальнейшем.

    Захарчук может перестроиться, отойти на полшага от агрессивных силовых приемов. У Степана есть много качеств, которые присутствуют далеко не у всех. Он может быть эффективен и в атаке, и на большинстве», – сказал Скудра.

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