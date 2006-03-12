Петерис Скудра: «В «Торпедо абсолютно не жалеют, что взяли Степана Захарчука»

Главный тренер Петерис Скудра поделился мнением об игре защитника .

Хоккеист был удален до конца матча во второй игре с «Локомотивом» (1:2). Позже спортивно-дисциплинарный комитет наложил на него длительную дисквалификацию. «Торпедо» проиграло все четыре матча серии.

«Мы абсолютно не жалеем, что взяли Степана. Я очень высокого мнения об этом хоккеисте. Жаль, что с ним все так произошло и у него такая история. Но этот парень может приносить много пользы.

Не надо заострять внимание только на определенных вещах. Не знаю, как все в итоге получится, но я с удовольствием поработал бы с ним в дальнейшем.

Захарчук может перестроиться, отойти на полшага от агрессивных силовых приемов. У Степана есть много качеств, которые присутствуют далеко не у всех. Он может быть эффективен и в атаке, и на большинстве», – сказал Скудра.