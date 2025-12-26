Экс-жена Вовченко об изменах: «Он запирался с женой сокомандника из «Северстали» в туалете кальянной. Они там вытирали носы, что-то поделали. Из туалета их выводила охрана»
Яна, бывшая жена нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко, высказалась об изменах со стороны игрока.
Бракоразводный процесс между супругами начался в 2024 году после того, как Яна узнала о фактах супружеской неверности.
– Вы говорили о том, что Даниил «выдавал в рот жене сокомандника». Как это было?
– Мне позвонили из кальянной, куда мы любили ходить. Персонал мне позвонил и сообщил, что вчера с женой сокомандника из «Северстали» он запирался в общественном туалете. Затем на этой почве между ними произошел конфликт. Сокомандник пришел вместе с женой, которая запиралась в туалете с моим мужем. Как мне потом сказали, они там вытирали носы, что-то поделали, может, понюхали. Из туалета их выводила уже охрана, после чего случился конфликт с сокомандником, хотя они были друзьями. Знаю, что и этот игрок употребляет, и его жена.
– Этот бывший сокомандник до сих пор играет в КХЛ?
– По-моему, он играет или в ВХЛ, или уже закончил. После этого случая он развелся с женой, и она работает хостес в баре в Краснодарском крае или в Сочи. Зовут этого хоккеиста Денис. Фамилию называть не будем. Кто знает, тот поймет, – сказала Яна Вовченко-Александрова.
