В 41 год умер болельщик «Дизеля» на матче ВХЛ. Причиной могли стать проблемы с сердцем

В 41 год умер болельщик «Дизеля» на матче ВХЛ.

На матче регулярного чемпионата Olimpbet ВХЛ между «Дизелем » и «Бураном » (6:3), который проходил в Пензе, скончался болельщик.

«24 декабря, на арене перед началом матча стало плохо одному из болельщиков, Роману Платонову. Мужчине была оказана срочная медицинская помощь, скорая увезла его в больницу, однако спасти его не удалось. По предварительной информации, причиной смерти стало сердце.

Роману был 41 год. Он был болельщиком со стажем, вместе с супругой и двумя детьми посещал матчи и поддерживал хоккеистов «Дизеля» и «Дизелиста».

Хоккейный клуб «Дизель» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Романа. Скорбим вместе с вами», – сказано в сообщении клуба.