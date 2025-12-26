  • Спортс
2

В 41 год умер болельщик «Дизеля» на матче ВХЛ. Причиной могли стать проблемы с сердцем

На матче регулярного чемпионата Olimpbet ВХЛ между «Дизелем» и «Бураном» (6:3), который проходил в Пензе, скончался болельщик.

«24 декабря, на арене перед началом матча стало плохо одному из болельщиков, Роману Платонову. Мужчине была оказана срочная медицинская помощь, скорая увезла его в больницу, однако спасти его не удалось. По предварительной информации, причиной смерти стало сердце.

Роману был 41 год. Он был болельщиком со стажем, вместе с супругой и двумя детьми посещал матчи и поддерживал хоккеистов «Дизеля» и «Дизелиста».

Хоккейный клуб «Дизель» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Романа. Скорбим вместе с вами», – сказано в сообщении клуба.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Дизеля»
Дизелист
происшествия
болельщики
