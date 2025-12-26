Переводчица «Авангарда»: «Буше удивил фразой: «Голы как бананы». Он имел в виду, что они идут связками – если забил один, то последует и другой. В моменте сложно понять, как это донести»

Переводчица «Авангарда»: Буше удивил фразой: «Голы как бананы».

Переводчица «Авангарда » Наталья Коваленко рассказала, что Ги Буше сравнивал голы с бананами.

– Недавно смотрели, как Эндрю Потуральски давал интервью программе «Овертайм» – он пошутил про сгущенку и ты сказала: непереводимая игра слов.

– Ну, давайте я расскажу. По-английски сгущенка – condensed milk. Потуральски сказал, что наш защитник Даниил Чайка называет ее concerned milk, то есть как бы озадаченное, обеспокоенное молоко. В русском этот юмор потерялся, на английском он понятен – condensed / concerned.

Еще из необычного – Ги Буше недавно удивил перед матчем фразой: «Голы как бананы». По-русски мы так никогда не скажем, не сравним голы с бананами. А он имел в виду, что они идут связками. И если ты забил один, то обязательно прорвет и последует другой. В моменте сложно понять, как донести такие сравнения. Когда ты дома читаешь книгу, можешь подумать и найти подходящий вариант. А тут – доля секунды, требуется моментальная реакция.

Если бы про сгущенное молоко был письменный перевод, я бы легко передала эту игру слов. Например, «смущенное молоко». А в телеэфире – не получилось. Каждое интервью – экзамен в прямом эфире, – сказала Коваленко в интервью Спортсу’‘ .

