  Тренер Казахстана Жайлауов о КПК-2025: «Россия и Беларусь входят в топ-8 сборных мира. Тяжелый турнир, у нас не приехали многие ребята»
5

Тренер Казахстана Жайлауов о КПК-2025: «Россия и Беларусь входят в топ-8 сборных мира. Тяжелый турнир, у нас не приехали многие ребята»

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Жайлауов поделился мнением о Кубке Первого канала, который прошел в Новосибирске.

Его команда заняла третье место из трех команд, проиграв оба матча с общей разницей шайб 1:13.

– Какие впечатления от атмосферы турнира в Новосибирске?

– Новосибирск всегда славился своими аншлагами. Атмосфера великолепная, пришел полный дворец. Болельщики отлично поддержали все сборные, это круто.

– Для вас это второй турнир в качестве главного тренера сборной Казахстана. Как осваиваетесь в новой роли?

– Каждый турнир идет в плюс, они помогают набраться опыта и идти вперед. Россия и Беларусь входят в восьмерку лучших сборных мира. В Азии хоккей сейчас тоже развивается, там неплохие команды.

– Какие задачи поставлены на этот турнир?

– Для нас этот турнир тяжелый, в расположение сборной не приехали многие ребята, которые являются ее лидерами. У них свои задачи в клубах на второй этап регулярки КХЛ. Благодарен ребятам, которые играют в казахстанской лиге, – они приехали в сборную в хорошей форме. Хотим показать хороший хоккей и побеждать.

– То есть лидеров из КХЛ не отпустили клубы?

– Я за всеми следил, со всеми разговаривал. Понимаю, что у каждого есть свои задачи. Здорово было бы привезти сюда всех сильнейших. Дело не в том, что их не отпустили клубы, здесь большую роль сыграл человеческий фактор.

– Для вас важно показать себя как главного тренера? Или это такой же процесс, как и при работе ассистентом в «Барысе»?

– Такая осознанность должна прийти со временем. Понимаю, какую ответственность несу перед страной. Мне тоже нужно понимать, какие задачи стоят перед командой, – сказал Жайлауов.

Жайлауов о легионерах в «Барысе»: «Они необходимы. Вы же понимаете уровень Казахстана. Было бы 30 элитных местных игроков, могли бы обходиться без иностранцев»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
