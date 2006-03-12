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    Петерис Скудра: возможно, была моя последняя игра за «Торпедо», отсюда эмоции

    Теги Локомотив Торпедо Петерис Скудра КХЛ Кубок Гагарина

    Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра рассказал о своих эмоциях после вылета из плей-офф КХЛ. На пресс-конференции после четвёртого матча серии с «Локомотивом» Скудра не смог сдержать слёз.

    «Это не из-за того что не получилось победить, здесь немножко другие эмоции… Я вспомнил про все пять лет, которые провёл в Нижнем Новгороде. И прослезился. Мы никого не можем упрекнуть. Играли с «Локомотивом» абсолютно на равных. В Ярославле проиграли два матча с одинаковым счётом 1:2, дома уступили в двух овертаймах — 2:3. Повторюсь, серия абсолютно равная. Да, от кого-то, как это часто бывает, ждали большего. К сожалению, не сложилось.

    Я реально хочу переварить то, что произошло в этом году и за последние пять лет. Наверное, эмоции, которые были после четвёртой игры, связаны с тем, что в голове сидела мысль: возможно, это последняя игра за «Торпедо». Но какой-то конкретики на данный момент нет. Нужно всё взвесить, понять»

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