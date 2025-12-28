Кучеров вышел на 4-е место в истории «Тампы» по победным голам (61), обогнав Лекавалье. В топ-3 – Стэмкос (85), Сен-Луи (64) и Пойнт (63)
Никита Кучеров вышел на 4-е место в истории «Тампы» по победным голам (61).
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:2). Его первый гол стал победным.
В текущем сезоне на его счету стало 47 (15+32) очков в 33 играх при полезности «+12».
За карьеру в рамках регулярок у Кучерова 61 победный гол (из 372 всего). Он вышел на чистое 4-е место в истории «Лайтнинг» по этому показателю, обогнав Винсента Лекавалье (60 из 383).
В топ-3 идут Стивен Стэмкос (85 из 555), Мартин Сен-Луи (64 из 365) и Брэйден Пойнт (63 из 312).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости