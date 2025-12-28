Ковалев стал ассистентом Галлана в «Шанхае»: «Будет отвечать за работу с нападающими и за действия в большинстве»

Ковалев стал ассистентом главного тренера «Шанхая».

Алексей Ковалев назначен ассистентом главного тренера Жерара Галлана в «Шанхай Дрэгонс ».

Контракт рассчитан до конца сезона.

Ковалев работал в «Куньлуне» ассистентом главного тренера (в 2018-2020 годах и с 2021-го по 2022-й), а также главным тренером в сезоне2020/2021. На Олимпиаде-2022 в Пекине был старшим тренером сборной Китая. А последние два года входил в штаб «Спартака».

«Алексей Вячеславович – один из тех примеров, когда талантливый хоккеист после завершения игровой карьеры проявляет себя как умелый тренер. Свой богатый опыт он в полной мере способен передать игрокам по ходу тренировок.

В нашей команде Алексей Ковалев будет отвечать за работу с нападающими, а также за действия в большинстве. Нам нужны улучшения в этом направлении, и мы считаем, что новый специалист найдет способы улучшить игру в атаке», – сказал генменеджер «Шанхая» Игорь Варицкий.