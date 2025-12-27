НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси», «Тампа» – с «Флоридой», «Рейнджерс» встретятся с «Айлендерс», «Вегас» примет «Колорадо»
Сегодня пройдут матчи очередного игрового дня в НХЛ.
В регулярном чемпионате НХЛ «Айлендерс» примут «Рейнджерс», «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси», «Миннесота» встретится с «Каролиной», «Вегас» будет противостоять «Колорадо».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости