НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси», «Тампа» – с «Флоридой», «Рейнджерс» встретятся с «Айлендерс», «Вегас» примет «Колорадо»

Сегодня пройдут матчи очередного игрового дня в НХЛ.

В регулярном чемпионате НХЛ «Айлендерс » примут «Рейнджерс », «Вашингтон » сыграет с «Нью-Джерси », «Миннесота » встретится с «Каролиной», «Вегас » будет противостоять «Колорадо».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Статистика НХЛ

Турнирная таблица НХЛ