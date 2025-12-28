«Флорида» и «Тампа» набрали 136 минут штрафа в матче НХЛ. Было несколько стычек, Канин подрался с Дугласом
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Тампой» (2:4) ознаменовался множеством нарушений правил.
В общей сложности игроки обеих команд набрали 136 минут штрафа (87 – «Тампа», 49 – «Флорида»).
У «Лайтнинг» больше всех минут получили форварды Скотт Сабурин (26, в том числе 2 дисциплинарных) и Кертис Дуглас (17), а также защитник Янис Мозер (10).
У «Пантерс» – форварды Люк Канин (15) и Сэм Беннетт (10).
По ходу матча произошло несколько стычек, а во втором периоде Канин и Дуглас подрались.
«Флорида» и «Тампа» набрали 322 минуты штрафа в предсезонной игре. Было 5 драк и множество стычек, 13 игроков были удалены до конца матча
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
