Лаферрьер с 1-м хет-триком в НХЛ, Риттих с шатаутом против «Рейнджерс» и Болди с дублем – звезды дня в лиге

Алекс Лаферрьер, Давид Риттих и Мэттью Болди – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ .

Третья звезда – форвард «Миннесоты» Мэттью Болди с дублем в ворота «Виннипега» (4:3 ОТ). Его гол в овертайме принес «Уайлд» победу.

Вторая звезда – вратарь «Айлендерс » Давид Риттих , засушивший «Рейнджерс» (2:0) при 27 отраженных бросках.

Первая звезда – форвард «Лос-Анджелеса » Алекс Лаферрьер с 3 шайбами в ворота «Анахайма» (6:1). Хет-трик стал для 24-летнего американца первым в лиге.