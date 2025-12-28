Лаферрьер с 1-м хет-триком в НХЛ, Риттих с шатаутом против «Рейнджерс» и Болди с дублем – звезды дня в лиге
Алекс Лаферрьер, Давид Риттих и Мэттью Болди – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – форвард «Миннесоты» Мэттью Болди с дублем в ворота «Виннипега» (4:3 ОТ). Его гол в овертайме принес «Уайлд» победу.
Вторая звезда – вратарь «Айлендерс» Давид Риттих, засушивший «Рейнджерс» (2:0) при 27 отраженных бросках.
Первая звезда – форвард «Лос-Анджелеса» Алекс Лаферрьер с 3 шайбами в ворота «Анахайма» (6:1). Хет-трик стал для 24-летнего американца первым в лиге.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
