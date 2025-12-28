КХЛ. «Адмирал» примет «Сибирь», «Северсталь» в гостях у «Салавата», ЦСКА сыграет со «Спартаком», СКА – с «Сочи», «Динамо» Минск против «Динамо» Москва
В FONBET КХЛ пройдут очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Адмирал» примет «Сибирь», «Северсталь» проведет гостевой матч с «Салаватом Юлаевым», ЦСКА сыграет со «Спартаком», СКА – с «Сочи», «Динамо» Минск будет противостоять «Динамо» Москва.
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
