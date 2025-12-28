  • Спортс
11

КХЛ. «Адмирал» примет «Сибирь», «Северсталь» в гостях у «Салавата», ЦСКА сыграет со «Спартаком», СКА – с «Сочи», «Динамо» Минск против «Динамо» Москва

В FONBET КХЛ пройдут очередные матчи.

В FONBET КХЛ  «Адмирал» примет «Сибирь», «Северсталь» проведет гостевой матч с «Салаватом Юлаевым», ЦСКА сыграет со «Спартаком», СКА – с «Сочи», «Динамо» Минск будет противостоять «Динамо» Москва.

FONBET КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Овечкин забил 912-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 989-й, до рекорда Гретцки – 27 шайб
40 минут назадВидео
НХЛ. «Вашингтон» одолел «Нью-Джерси», «Каролина» победила «Детройт», «Рейнджерс» проиграли «Айлендерс», «Вегас» уступил «Колорадо» – 5:6 Б
42 минуты назад
Чернышов забил 1-й гол в НХЛ, набрав 1+1 в игре с «Ванкувером». У 20-летнего форварда «Сан-Хосе» 5 очков и «+5» в 5 матчах в дебютном сезоне в лиге
45 минут назадВидео
МЧМ-2026. Канада одолела Латвию в овертайме, США победили Швейцарию, Чехия забросила 7 шайб Дании
сегодня, 04:35
Бучневич дважды забил «Нэшвиллу», прервав безголевую серию из 8 матчей. Он стал 1-й звездой встречи, в сезоне – 7+14 в 39 играх
сегодня, 04:20Видео
Свечников набрал 1+2 в матче против «Детройта» и стал 1-й звездой. У него 9 (3+6) очков в последних 5 играх
сегодня, 03:55Видео
Как родители помогали звездам КХЛ? Перешивали коньки и строили площадки
сегодня, 03:50Спецпроект
Капризов набрал 1+2 в матче с «Виннипегом» и стал 2-й звездой. У него 23+23 в 39 играх – идет на 8-м месте в гонке бомбардиров НХЛ
сегодня, 03:40Видео
Кучеров дважды забил «Флориде» и стал 3-й звездой матча. У него 47 очков в 33 играх в сезоне – идет на 7-м месте в гонке бомбардиров НХЛ
сегодня, 03:25Видео
Овечкин против «Нью-Джерси»: 1-й гол за 10 матчей, голевой пас Протасу на 19:59, 3 броска, 2 хита и «+2» за 15:20. У него 15+18 в 38 играх
сегодня, 03:10Видео
Барбашев забил «Колорадо» – 1-й гол за 7 матчей. У него 12+16 в 36 играх в сезоне
15 минут назадВидео
Аскаров отразил 24 из 27 бросков «Ванкувера». Победа – 13-я в 24 играх в сезоне, матч с 3+ пропущенными шайбами – 8-й подряд
25 минут назад
Кубок Шпенглера. ХИФК сыграет с «Фрибуром», «Давос» против сборной Канады
55 минут назад
Кузьменко набрал очки в 3-м матче подряд – 0+1 с «Анахаймом». У него 0 бросков и 1 потеря за 14:52, в сезоне – 12 баллов в 32 играх
сегодня, 05:30
Маккенна набрал 0+4 в первых 2 матчах на МЧМ-2026. Один из фаворитов предстоящего драфта НХЛ делит 2-е место в гонке бомбардиров
сегодня, 04:58
Канада одолела Латвию (2:1 ОТ) на МЧМ-2026, взяв реванш за поражение на прошлом турнире. Латвийцы сравняли на 59-й минуте – забил 17-летний Берзкальнш
сегодня, 04:45
Свечков забил впервые за 15 игр – «Сент-Луису» в меньшинстве. У него 4 броска, 11% на точке и «+2» за 13:07, в сезоне – 2+7 в 35 матчах
сегодня, 04:32Видео
Панарин без очков против «Айлендерс»: 4 броска за 21:50. У него 14+24 за 39 игр
сегодня, 02:55
Шестеркин – 3-я звезда матча с «Айлендерс» (0:2): 24 сэйва из 25. Поражение – 1-е за 4 игры
сегодня, 02:28
Андрей Коваленко о 6-м месте СКА на Западе: «Ларионову понадобилось время адаптироваться. Команда выглядит сбалансированной, будет прибавлять»
вчера, 22:30