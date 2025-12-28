Барбашев забил «Колорадо» – 1-й гол за 7 матчей. У него 12+16 в 36 играх в сезоне

Иван Барбашев забил «Колорадо» – 1-й гол за 7 матчей.

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (5:6 Б).

На счету 30-летнего нападающего стало 28 (12+16) очков в 36 играх в текущем сезоне при полезности «+4».

Сегодня Барбашев (16:11, «+1») нейтральная полезность реализовал 1 из 3 бросков в створ, применил 4 силовых приема и допустил 1 потерю.