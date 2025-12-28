Чернышов забил 1-й гол в НХЛ, набрав 1+1 в игре с «Ванкувером». У 20-летнего форварда «Сан-Хосе» 5 очков и «+5» в 5 матчах в дебютном сезоне в лиге

Игорь Чернышов забил 1-й гол в НХЛ, набрав 1+1 в матче с «Ванкувером».

Форвард «Сан-Хосе » Игорь Чернышов забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (6:3).

Гол 20-летнего россиянина в итоге стал победным. На его счету стало 5 (1+4) очков в 5 играх за «Шаркс» в текущем сезоне при полезности «+5» и среднем времени на льду 15:44.

Сегодня Чернышов (14:43, «+2») реализовал 1 из 2 бросков в створ и допустил 1 потерю.

Напомним, что экс-нападающий московского «Динамо» начал нынешний сезон в АХЛ. На его счету 23 (11+12) очка в 25 матчах за «Барракуду».