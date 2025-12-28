Куинн Хьюз набрал 0+3 против «Виннипега» – 27-й матч с 3+ ассистами за карьеру (3-е место среди защитников из США в истории НХЛ). У него 7 очков и «+4» в 7 играх после обмена в «Миннесоту»

Куинн Хьюз сделал ассистентский хет-трик в матче с «Виннипегом».

Защитник «Миннесоты» Куинн Хьюз сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом » (4:3 ОТ).

В 7 играх за «Уайлд» после обмена из «Ванкувера» у 26-летнего американца стало 7 (1+6) очков при полезности «+4» и среднем времени на льду 27:50.

В целом в сезоне – 30 (3+27) очков в 33 играх.

Матч с 3+ ассистами стал для Хьюза 27-м за карьеру в рамках регулярок лиги.

Он вышел на чистое 3-е место в истории НХЛ среди защитников из США по этому показателю, обогнав Гэри Сутера. Выше идут только Брайан Лич (40) и Фил Хаусли (34).