«Тампа» и Мозер подписали контракт на 8 лет с зарплатой 6,75 млн долларов в год
«Тампа» и Янис Мозер продлили контракт.
Новое соглашение рассчитано на 8 лет. Оно вступит в силу с сезона-2026/27 и будет действовать до конца сезона-2033/34. Среднегодовая зарплата – 6,75 млн долларов в год
25-летний Мозер провел 35 матчей за «Тампу» в этом сезоне, набрав 12 (3+9) очков. Он лидирует в составе команды по полезности – +25.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Тампы»
