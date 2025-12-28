17

«Тампа» и Мозер подписали контракт на 8 лет с зарплатой 6,75 млн долларов в год

«Тампа» и Янис Мозер продлили контракт.

Новое соглашение рассчитано на 8 лет. Оно вступит в силу с сезона-2026/27 и будет действовать до конца сезона-2033/34. Среднегодовая зарплата – 6,75 млн долларов в год

25-летний Мозер провел 35 матчей за «Тампу» в этом сезоне, набрав 12 (3+9) очков. Он лидирует в составе команды по полезности – +25.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Тампы»
logoЯнис Мозер
logoНХЛ
logoТампа-Бэй
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Флорида» и «Тампа» набрали 136 минут штрафа в матче НХЛ. Было несколько стычек, Канин подрался с Дугласом
сегодня, 07:10Видео
НХЛ оштрафовала «Тампу» на 100 тысяч долларов за драки в игре с «Флоридой». Купер получил штраф в 25 тысяч, Мозер дисквалифицирован на 2 матча
7 октября, 05:38
Игроков «Тампы» Сабурина и Мозера могут дисквалифицировать по итогам матча с «Флоридой» на предсезонке. Команды набрали 322 минуты штрафа
6 октября, 05:55
«Флорида» и «Тампа» набрали 322 минуты штрафа в предсезонной игре. Было 5 драк и множество стычек, 13 игроков были удалены до конца матча
5 октября, 02:55Видео
Главные новости
Овечкин забил больше всех в ворота «Нью-Джерси» среди действующих игроков – 44 шайбы
23 минуты назад
«Адмирал» проиграл 4 матча подряд и 9 из 10 последних
сегодня, 09:58
КХЛ. «Северсталь» в гостях у «Салавата», ЦСКА сыграет со «Спартаком», СКА – с «Сочи», «Динамо» Минск против «Динамо» Москва
сегодня, 09:30
Кучеров стал вторым игроком в истории «Тампы», набравшим 500 очков на выезде
сегодня, 08:58
На Спортсе’’ завершается голосование за лучшего спортсмена мира-2025 – выбирайте топ-3
сегодня, 07:55
«Флорида» и «Тампа» набрали 136 минут штрафа в матче НХЛ. Было несколько стычек, Канин подрался с Дугласом
сегодня, 07:10Видео
Маккиннон сократил до 4 очков отставание от Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ – 64 против 68. Селебрини идет на 3-м месте с 57 баллами
сегодня, 06:55
Овечкин забил 912-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 989-й, до рекорда Гретцки – 27 шайб
сегодня, 06:00Видео
НХЛ. «Вашингтон» одолел «Нью-Джерси», «Каролина» победила «Детройт», «Рейнджерс» проиграли «Айлендерс», «Вегас» уступил «Колорадо» – 5:6 Б
сегодня, 05:58
Чернышов забил 1-й гол в НХЛ, набрав 1+1 в игре с «Ванкувером». У 20-летнего форварда «Сан-Хосе» 5 очков и «+5» в 5 матчах в дебютном сезоне в лиге
сегодня, 05:55Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Адмирала» Гизатуллин: «В раздевалке великого ЦСКА была цитата Гюго: «Хотеть – мало, надо мочь». Вот и нам надо мочь»
9 минут назад
Люзенков про 3:2 с «Адмиралом»: «Хорошая командая победа. Мы полтора месяца будто на краю стоим, каждый матч – как плей‑офф»
52 минуты назад
Тренер «Флориды» Морис: «Мы бы сравняли счет против «Тампы», если пробили бы Василевского. Но он сделал несколько хороших сэйвов»
сегодня, 09:48
«Сибирь» за 4 минуты до конца 3-го периода сравняла счет против «Адмирала» и победила в овертайме
сегодня, 09:32
Ковалев стал ассистентом Галлана в «Шанхае»: «Будет отвечать за работу с нападающими и за действия в большинстве»
сегодня, 09:12
Овечкин о голе «Нью-Джерси»: «Удача была на моей стороне. Мы не сдались»
сегодня, 08:45
Дмитрий Губерниев: «Овечкин – не машина. Ни один хоккеист в мире не забивает в каждом матче»
сегодня, 08:17
Куинн Хьюз набрал 0+3 против «Виннипега» – 27-й матч с 3+ ассистами за карьеру (3-е место среди защитников из США в истории НХЛ). У него 7 очков и «+4» в 7 играх после обмена в «Миннесоту»
сегодня, 07:55
Кучеров вышел на 4-е место в истории «Тампы» по победным голам (61), обогнав Лекавалье. В топ-3 – Стэмкос (85), Сен-Луи (64) и Пойнт (63)
сегодня, 07:45
МЧМ-2026. Швеция против Швейцарии, Финляндия сыграет с Латвией
сегодня, 07:34