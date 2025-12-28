«Тампа» и Мозер подписали контракт на 8 лет с зарплатой 6,75 млн долларов в год

«Тампа » и Янис Мозер продлили контракт.

Новое соглашение рассчитано на 8 лет. Оно вступит в силу с сезона-2026/27 и будет действовать до конца сезона-2033/34. Среднегодовая зарплата – 6,75 млн долларов в год

25-летний Мозер провел 35 матчей за «Тампу» в этом сезоне, набрав 12 (3+9) очков. Он лидирует в составе команды по полезности – +25.