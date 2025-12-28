Губерниев: Овечкин – не машина, никто не забивает в каждом матче.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ » Дмитрий Губерниев высказался о результативности Александра Овечкина .

Овечкин забил гол на 50‑й минуте матча регулярки НХЛ с «Нью‑Джерси» (4:3 ОТ). Форвард «Вашингтона » прервал серию из девяти матчей без заброшенных шайб.

«Как в песне поется: «Вроде зебры жизнь, вроде зебры». Белый цвет, черный цвет... Впрочем, я не считаю, что когда Овечкин не забивает, это сразу черный цвет. Все‑таки хоккей — командная игра, он же не один на один на льду играет. Есть вопросы командных историй, взаимодействий и так далее.

Александр же не машина: ни один хоккеист в мире не забивает в каждом матче. Здесь важна стабильность. И то, что Александр Овечкин – игрок стабильно хороший, забивающий и по статистике приближающийся к очередному рекорду Гретцки, – это факт. Если здоровье позволит, он еще один рекорд обязательно установи. Другое дело, что все эти рекорды должны умножаться на хорошее выступление «Вашингтона», это важно», – сказал Губерниев.