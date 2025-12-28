Кучеров стал вторым игроком в истории «Тампы», набравшим 500 очков на выезде

Форварду «Тампы » Никите Кучерову покорилось очередное достижение.

32-летний хоккеист стал вторым игроком в истории клуба, набравшим 500 очков на выезде. У Кучерова 174 голов и 326 ассистов в 419 играх. Первому такое достижение покорилось Стивену Стэмкосу – 269+247 в 536 матчах.

Быстрее Кучерова среди действующих хоккеистов отметки в 500 очков на выезде достиг Коннор Макдэвид – за 355 игр.