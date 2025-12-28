  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Коул Хатсон получил травму в матче США и Швейцарии на МЧМ-2026 после попадания шайбы в затылок. Проспекта «Вашингтона» увезли со льда на носилках
Видео
3

Коул Хатсон получил травму в матче США и Швейцарии на МЧМ-2026 после попадания шайбы в затылок. Проспекта «Вашингтона» увезли со льда на носилках

Коул Хатсон получил травму в матче США и Швейцарии на МЧМ-2026.

Защитник молодежной сборной США Коул Хатсон не смог доиграть матч группового этапа МЧМ-2026 против Швейцарии (2:1). 

19-летний игрок получил травму в середине второго периода в результате попадания шайбы в затылок после броска защитника швейцарцев Джана Майера. 

На лед вышли сотрудники медицинского персонала и оказали игроку первую помощь. В итоге Хатсона увезли со льда на носилках (он был в сознании) и отправили в больницу, из которой позже отпустили. 

«Сейчас Коул уже снова с нами. Утром мы узнаем больше о его состоянии. Ситуация, без сомнения, была пугающая. У нас очень сплоченная команда, ребята отреагировали должным образом. Пока это все, что можно сказать по данному поводу», – сообщил тренер сборной США Боб Моцко после игры. 

Коул Хатсон – младший брат защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона. Он является проспектом «Вашингтона» (выбран «Кэпиталс» под общим 43-м номером во 2-м раунде драфта НХЛ-2024). 

В текущем сезоне Коул провел 18 матчей за Бостонский университет в NCAA и набрал 20 (7+13) очков при полезности «+8». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoмолодежная сборная США
Джан Майер
logoВашингтон
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
logoКоул Хатсон
травмы
Боб Моцко
logoмолодежная сборная Швейцарии
logoНХЛ
NCAA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Овечкин забил больше всех в ворота «Нью-Джерси» среди действующих игроков – 44 шайбы
24 минуты назад
«Адмирал» проиграл 4 матча подряд и 9 из 10 последних
сегодня, 09:58
КХЛ. «Северсталь» в гостях у «Салавата», ЦСКА сыграет со «Спартаком», СКА – с «Сочи», «Динамо» Минск против «Динамо» Москва
сегодня, 09:30
Кучеров стал вторым игроком в истории «Тампы», набравшим 500 очков на выезде
сегодня, 08:58
«Тампа» и Мозер подписали контракт на 8 лет с зарплатой 6,75 млн долларов в год
сегодня, 08:32
На Спортсе’’ завершается голосование за лучшего спортсмена мира-2025 – выбирайте топ-3
сегодня, 07:55
«Флорида» и «Тампа» набрали 136 минут штрафа в матче НХЛ. Было несколько стычек, Канин подрался с Дугласом
сегодня, 07:10Видео
Маккиннон сократил до 4 очков отставание от Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ – 64 против 68. Селебрини идет на 3-м месте с 57 баллами
сегодня, 06:55
Овечкин забил 912-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 989-й, до рекорда Гретцки – 27 шайб
сегодня, 06:00Видео
НХЛ. «Вашингтон» одолел «Нью-Джерси», «Каролина» победила «Детройт», «Рейнджерс» проиграли «Айлендерс», «Вегас» уступил «Колорадо» – 5:6 Б
сегодня, 05:58
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Адмирала» Гизатуллин: «В раздевалке великого ЦСКА была цитата Гюго: «Хотеть – мало, надо мочь». Вот и нам надо мочь»
10 минут назад
Люзенков про 3:2 с «Адмиралом»: «Хорошая командая победа. Мы полтора месяца будто на краю стоим, каждый матч – как плей‑офф»
53 минуты назад
Тренер «Флориды» Морис: «Мы бы сравняли счет против «Тампы», если пробили бы Василевского. Но он сделал несколько хороших сэйвов»
сегодня, 09:48
«Сибирь» за 4 минуты до конца 3-го периода сравняла счет против «Адмирала» и победила в овертайме
сегодня, 09:32
Ковалев стал ассистентом Галлана в «Шанхае»: «Будет отвечать за работу с нападающими и за действия в большинстве»
сегодня, 09:12
Овечкин о голе «Нью-Джерси»: «Удача была на моей стороне. Мы не сдались»
сегодня, 08:45
Дмитрий Губерниев: «Овечкин – не машина. Ни один хоккеист в мире не забивает в каждом матче»
сегодня, 08:17
Куинн Хьюз набрал 0+3 против «Виннипега» – 27-й матч с 3+ ассистами за карьеру (3-е место среди защитников из США в истории НХЛ). У него 7 очков и «+4» в 7 играх после обмена в «Миннесоту»
сегодня, 07:55
Кучеров вышел на 4-е место в истории «Тампы» по победным голам (61), обогнав Лекавалье. В топ-3 – Стэмкос (85), Сен-Луи (64) и Пойнт (63)
сегодня, 07:45
МЧМ-2026. Швеция против Швейцарии, Финляндия сыграет с Латвией
сегодня, 07:34