Коул Хатсон получил травму в матче США и Швейцарии на МЧМ-2026 после попадания шайбы в затылок. Проспекта «Вашингтона» увезли со льда на носилках

Коул Хатсон получил травму в матче США и Швейцарии на МЧМ-2026.

Защитник молодежной сборной США Коул Хатсон не смог доиграть матч группового этапа МЧМ-2026 против Швейцарии (2:1).

19-летний игрок получил травму в середине второго периода в результате попадания шайбы в затылок после броска защитника швейцарцев Джана Майера.

На лед вышли сотрудники медицинского персонала и оказали игроку первую помощь. В итоге Хатсона увезли со льда на носилках (он был в сознании) и отправили в больницу, из которой позже отпустили.

«Сейчас Коул уже снова с нами. Утром мы узнаем больше о его состоянии. Ситуация, без сомнения, была пугающая. У нас очень сплоченная команда, ребята отреагировали должным образом. Пока это все, что можно сказать по данному поводу», – сообщил тренер сборной США Боб Моцко после игры.

Коул Хатсон – младший брат защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона. Он является проспектом «Вашингтона » (выбран «Кэпиталс» под общим 43-м номером во 2-м раунде драфта НХЛ-2024).

В текущем сезоне Коул провел 18 матчей за Бостонский университет в NCAA и набрал 20 (7+13) очков при полезности «+8».