Овечкин забил 912-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 989-й, до рекорда Гретцки – 27 шайб
Александр Овечкин забил 912-й гол в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).
40-летний россиянин отличился на 50-й минуте, сравняв счет (3:3) и переведя игру в овертайм. Это его 912-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и 989-й – с учетом плей-офф.
По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).
Сегодня на счету Овечкина также голевая передача. Всего в 38 играх текущего сезона форвард набрал 33 (15+18) очка, прервав 9-матчевую безголевую серию.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
