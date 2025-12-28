Маккиннон сократил до 4 очков отставание от Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ – 64 против 68. Селебрини идет на 3-м месте с 57 баллами

Нэтан Маккиннон сократил отставание от Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом » (6:5 Б) и стал автором победного буллита. Его признали первой звездой встречи.

30-летний канадец по-прежнему идет вторым в гонке бомбардиров лиги , у него 64 (31+33) очка в 37 играх в сезоне. Он сократил отставание от лидера – капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида – до 4 баллов при 2 матчах в запасе.

На счету форварда «Ойлерс» 68 (24+44) очков в 39 играх. Сегодня он забросил шайбу в матче с «Калгари» (2:3).

На третьем месте в гонке идет форвард «Сан-Хосе » Макклин Селебрини (57 очков в 38 играх, 20+37, сегодня – 1+1 в матче с «Ванкувером»).

На четвертом – форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (56 в 39, 20+36, сегодня – ассист в игре с «Калгари»).

На пятом – форвард «Далласа» Микко Рантанен (54 в 38, 15+39, сегодня – 1+2 в матче с «Чикаго»).