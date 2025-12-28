  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Маккиннон сократил до 4 очков отставание от Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ – 64 против 68. Селебрини идет на 3-м месте с 57 баллами
7

Маккиннон сократил до 4 очков отставание от Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ – 64 против 68. Селебрини идет на 3-м месте с 57 баллами

Нэтан Маккиннон сократил отставание от Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (6:5 Б) и стал автором победного буллита. Его признали первой звездой встречи. 

30-летний канадец по-прежнему идет вторым в гонке бомбардиров лиги, у него 64 (31+33) очка в 37 играх в сезоне. Он сократил отставание от лидера – капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида – до 4 баллов при 2 матчах в запасе. 

На счету форварда «Ойлерс» 68 (24+44) очков в 39 играх. Сегодня он забросил шайбу в матче с «Калгари» (2:3). 

На третьем месте в гонке идет форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини (57 очков в 38 играх, 20+37, сегодня – 1+1 в матче с «Ванкувером»). 

На четвертом – форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (56 в 39, 20+36, сегодня – ассист в игре с «Калгари»). 

На пятом – форвард «Далласа» Микко Рантанен (54 в 38, 15+39, сегодня – 1+2 в матче с «Чикаго»). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoВегас
logoМикко Рантанен
logoНХЛ
logoКолорадо
logoДаллас
logoЛеон Драйзайтль
logoСан-Хосе
logoКоннор Макдэвид
logoНэтан Маккиннон
рейтинги
logoЭдмонтон
logoМакклин Селебрини
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
КХЛ. «Северсталь» в гостях у «Салавата», ЦСКА сыграет со «Спартаком», СКА – с «Сочи», «Динамо» Минск против «Динамо» Москва
сегодня, 09:30
Овечкин забил больше всех в ворота «Нью-Джерси» среди действующих игроков – 44 шайбы
25 минут назад
«Адмирал» проиграл 4 матча подряд и 9 из 10 последних
сегодня, 09:58
Кучеров стал вторым игроком в истории «Тампы», набравшим 500 очков на выезде
сегодня, 08:58
«Тампа» и Мозер подписали контракт на 8 лет с зарплатой 6,75 млн долларов в год
сегодня, 08:32
На Спортсе’’ завершается голосование за лучшего спортсмена мира-2025 – выбирайте топ-3
сегодня, 07:55
«Флорида» и «Тампа» набрали 136 минут штрафа в матче НХЛ. Было несколько стычек, Канин подрался с Дугласом
сегодня, 07:10Видео
Овечкин забил 912-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 989-й, до рекорда Гретцки – 27 шайб
сегодня, 06:00Видео
НХЛ. «Вашингтон» одолел «Нью-Джерси», «Каролина» победила «Детройт», «Рейнджерс» проиграли «Айлендерс», «Вегас» уступил «Колорадо» – 5:6 Б
сегодня, 05:58
Чернышов забил 1-й гол в НХЛ, набрав 1+1 в игре с «Ванкувером». У 20-летнего форварда «Сан-Хосе» 5 очков и «+5» в 5 матчах в дебютном сезоне в лиге
сегодня, 05:55Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Адмирала» Гизатуллин: «В раздевалке великого ЦСКА была цитата Гюго: «Хотеть – мало, надо мочь». Вот и нам надо мочь»
11 минут назад
Люзенков про 3:2 с «Адмиралом»: «Хорошая командая победа. Мы полтора месяца будто на краю стоим, каждый матч – как плей‑офф»
54 минуты назад
Тренер «Флориды» Морис: «Мы бы сравняли счет против «Тампы», если пробили бы Василевского. Но он сделал несколько хороших сэйвов»
сегодня, 09:48
«Сибирь» за 4 минуты до конца 3-го периода сравняла счет против «Адмирала» и победила в овертайме
сегодня, 09:32
Ковалев стал ассистентом Галлана в «Шанхае»: «Будет отвечать за работу с нападающими и за действия в большинстве»
сегодня, 09:12
Овечкин о голе «Нью-Джерси»: «Удача была на моей стороне. Мы не сдались»
сегодня, 08:45
Дмитрий Губерниев: «Овечкин – не машина. Ни один хоккеист в мире не забивает в каждом матче»
сегодня, 08:17
Куинн Хьюз набрал 0+3 против «Виннипега» – 27-й матч с 3+ ассистами за карьеру (3-е место среди защитников из США в истории НХЛ). У него 7 очков и «+4» в 7 играх после обмена в «Миннесоту»
сегодня, 07:55
Кучеров вышел на 4-е место в истории «Тампы» по победным голам (61), обогнав Лекавалье. В топ-3 – Стэмкос (85), Сен-Луи (64) и Пойнт (63)
сегодня, 07:45
МЧМ-2026. Швеция против Швейцарии, Финляндия сыграет с Латвией
сегодня, 07:34