Аскаров отразил 24 из 27 бросков «Ванкувера». Победа – 13-я в 24 играх в сезоне, матч с 3+ пропущенными шайбами – 8-й подряд

Ярослав Аскаров отразил 24 из 27 бросков «Ванкувера», победа – 13-я в сезоне.

Вратарь «Сан-Хосе » Ярослав Аскаров вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера » (6:3).

23-летний россиянин пропустил 3 шайбы после 27 бросков.

В текущем сезоне у Ярослава стало 13 побед и 11 поражений в 24 играх (89,6% сэйвов, коэффициент надежности 3,35).

При этом в каждом из последних 8 матчей у Аскарова не менее 3 пропущенных шайб.