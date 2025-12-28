Аскаров отразил 24 из 27 бросков «Ванкувера». Победа – 13-я в 24 играх в сезоне, матч с 3+ пропущенными шайбами – 8-й подряд
Ярослав Аскаров отразил 24 из 27 бросков «Ванкувера», победа – 13-я в сезоне.
Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (6:3).
23-летний россиянин пропустил 3 шайбы после 27 бросков.
В текущем сезоне у Ярослава стало 13 побед и 11 поражений в 24 играх (89,6% сэйвов, коэффициент надежности 3,35).
При этом в каждом из последних 8 матчей у Аскарова не менее 3 пропущенных шайб.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
