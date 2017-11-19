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    «Вашингтон» – «Миннесота». Овечкину наложили несколько швов после попадания шайбы в лицо

    Теги травмы Вашингтон Миннесота Александр Овечкин НХЛ

    Капитану «Вашингтона» Александру Овечкину наложили несколько швов после попадания шайбы в лицо в матче с «Миннесотой» (3:1). 

    Во втором периоде шайба срикошетила в лицо российскому форварду от его собственной клюшки. 

    Сообщается, что Овечкин не потерял ни одного зуба, ему было наложено несколько швов на губу.

    В третьем периоде он вернулся на лед и отметился голевой передачей. 

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