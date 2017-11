«Вашингтон» – «Миннесота». Овечкину наложили несколько швов после попадания шайбы в лицо

Капитану «Вашингтона» наложили несколько швов после попадания шайбы в лицо в матче с «Миннесотой» (3:1).

Во втором периоде шайба срикошетила в лицо российскому форварду от его собственной клюшки.

Yah, he’s coming back for the third. Hockey players, man. #ALLCAPS pic.twitter.com/7zw8mypHnJ

Сообщается, что Овечкин не потерял ни одного зуба, ему было наложено несколько швов на губу.

Okay so it was Alex Ovechkin’s right lip that was opened up. pic.twitter.com/G9IP4D1VOY