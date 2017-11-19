«Вашингтон» – «Миннесота». Овечкину наложили несколько швов после попадания шайбы в лицо

Капитану «Вашингтона» наложили несколько швов после попадания шайбы в лицо в матче с «Миннесотой» (3:1).

Во втором периоде шайба срикошетила в лицо российскому форварду от его собственной клюшки.

Сообщается, что Овечкин не потерял ни одного зуба, ему было наложено несколько швов на губу.

Okay so it was Alex Ovechkin’s right lip that was opened up. pic.twitter.com/G9IP4D1VOY — Ian Oland (@ianoland) 19 ноября 2017 г.

В третьем периоде он вернулся на лед и отметился голевой передачей.