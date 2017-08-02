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    Агент Кучерова о его следующем контракте: «Мы не будем пытаться сорвать банк»

    Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Дэн Мильштейн

    Агент форварда «Тампы» Никиты Кучерова Дэн Мильштейн поделился мнением о его следующем контракте. 

    «Мы планируем получить хороший контракт, который Никита будет зарабатывать. Это удовлетворяет обе стороны. Мы не будем пытаться сорвать банк. Посмотрим.

    Никита понимает уровень ожиданий и постарается им соответствовать. Он хочет продолжать улучшать свою игру. 

    Интервью Кучерова в России? Они уже встречались со Стивом Айзерманом после этого. Никаких разногласий нет. Все хорошо. То, что было сказано, остается в прошлом», – сказал Мильштейн. 

    Следующий сезон будет для Кучерова вторым по подписанному в прошлом году 3-летнему контракту с зарплатой 4,667 миллиона долларов в год. 

    Новый контракт с «Тампой» он может подписать после 1 июля 2018 года. 

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