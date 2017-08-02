Агент Кучерова о его следующем контракте: «Мы не будем пытаться сорвать банк»

Агент форварда Никиты Кучерова Дэн Мильштейн поделился мнением о его следующем контракте.

«Мы планируем получить хороший контракт, который Никита будет зарабатывать. Это удовлетворяет обе стороны. Мы не будем пытаться сорвать банк. Посмотрим.

Никита понимает уровень ожиданий и постарается им соответствовать. Он хочет продолжать улучшать свою игру.

Интервью Кучерова в России? Они уже встречались со Стивом Айзерманом после этого. Никаких разногласий нет. Все хорошо. То, что было сказано, остается в прошлом», – сказал Мильштейн.

Следующий сезон будет для Кучерова вторым по подписанному в прошлом году 3-летнему контракту с зарплатой 4,667 миллиона долларов в год.

Новый контракт с «Тампой» он может подписать после 1 июля 2018 года.