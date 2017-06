Кросби третьим в истории стал лучшим игроком Кубка Стэнли дважды подряд

Капитан Сидни Кросби стал обладателем «Конн Смайт Трофи».

Канадец — третий в истории хоккеист, признанный лучшим игроком Кубка Стэнли дважды подряд.

Ранее подобного добивались Берни Парент (1974, 1975) и (1991, 1992).

Сегодня «Питтсбург» победил «Нэшвилл» (2:0) в 6-м матче финала плей-офф и выиграл серию 4–2, став обладателем Кубка Стэнли второй год подряд.

В 24 матчах прошедшего розыгрыша Кросби набрал 27 (8+19) очков, став вторым в гонке бомбардиров.

