Кросби прошел викторину о знании птиц: Сидни точно назвал гагару, дятла, белоголового орлана, угадал семейство у каменушки и рубиновогорлого колибри

Сидни Кросби прошел проверку на знание птиц.

Нападающий «Питтсбурга» сыграл в викторину, где ему по очереди показывали изображения птиц, а он должен был угадать название каждой.

Идея возникла после слов партнера Кросби по «Пингвинз» Кевина Хейса: «Сид знает кучу птиц. Если мы замечаем птицу, он точно знает, какого она вида».

На первом изображении Кросби показали гагару. Кросби угадал. Далее был рубиновогорлый колибри – Сидни угадал семейство птицы. Затем хоккеист опознал дятла.

Увидев каменушку, Кросби снова угадал семейство птицы: «Что-то вроде утки». После была плачущая горлица – Сидни угадал: «Голубь или горлица». У сапсана Кросби угадал род: «Вроде сокол». Также Сидни угадал белоголового орлана.