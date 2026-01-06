Копитар и Армия травмировались в матче с «Миннесотой». Капитана «Кингс» ударили клюшкой по ноге
Форварды «Лос-Анджелеса» Копитар и Армия травмировались в матче с «Миннесотой».
Форварды «Лос-Анджелеса» Анже Копитар и Йоэл Армия травмировались в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:2).
Капитан получил повреждение нижней части тела в борьбе в Юэлем Эрикссоном Эком. Нападающий «Уайлд» пытался выбить шайбу, но попал по ноге Копитару. Словенец захромал и уехал на скамейку запасных, досрочно завершив встречу после первого периода.
Эпизод, в котором травмировался Армия, не уточняется, но клуб подтвердил, что у финского хоккеиста повреждение верхней части тела. Он покинул площадку в середине второго периода.
В этом сезоне Копитар набрал 21 (6+15) очко за 37 матчей при полезности «плюс 12», на счету Армии 9+7 за 41 игру при полезности «плюс 5».
