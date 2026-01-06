Мостовой о рекорде Овечкина: «Cмотрю на хоккеистов – они забили по 400, 500, а у Александра 900 шайб! Можете себе представить?! Рекорд будет держаться минимум лет 30. Может, и всегда»

Александр Мостовой: рекорд Овечкина по голам будет держаться 30 лет как минимум.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о главном событии российского спорта в 2025 году.

6 апреля 2025 года капитан «Вашингтона » в матче против «Айлендерс» забил 895-й гол и побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ .

«Конечно же, рекорд Александра Овечкина ! Это даже не обсуждается! Человек побил невероятный рекорд! Никто даже близко не стоит.

Даже если кто-то что-то там выиграл, то это даже рядом нельзя поставить. Он побил рекорд Гретцки, который называли вечным! Это уму непостижимо!

Я сейчас смотрю на хоккеистов, они забили по 400, по 500, а у Овечкина 900! 900 шайб! Вы можете себе представить?!

И там [в НХЛ] играют величайшие хоккеисты, и они забивают по 500 шайб, а у него 900. Это просто невероятно.

Этот рекорд будет держаться как минимум лет 30. А может, и всегда», – заявил Александр Мостовой.