Шипачев об ассисте на отмененный гол Борикова, который мог стать его 1000-м очком в КХЛ: «Показалось, нормальный гол. Значит, надо забить такой, который не будут просматривать»

Шипачев высказался об отмене гола, который мог принести ему 1000‑е очко в КХЛ.

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев отреагировал на отмененный гол Егора Борикова в матче с ЦСКА (2:4).

Шипачев, который является лучшим бомбардиром в истории КХЛ с 999 (314+685) очками за карьеру, поучаствовал в шайбе Борикова. Однако после видеопросмотра судьи определили, что игрок отправил шайбу в ворота ногой, и отменили гол, тем самым лишив Шипачева 1000-го очка в КХЛ.

– Как вы отреагировали, когда вы забили гол, но арбитры его отменили?



- На самом деле, там такой момент… Лига его посмотрела, ребята изучили видеоповтор. Не засчитали. Это на их усмотрение.

– А сами что думали?

– Слушайте, мне показалось, что это нормальный гол. Но видимо другие ребята посмотрели – и им показалось не очень. Мы на это влиять не можем. Какое решение приняли, так оно и есть. Значит, надо забить такой гол, который не будут просматривать.

– Если бы засчитали этот гол, то игра могла сложиться иначе?

– Если бы да кабы. Что об этом рассказывать? Мы проиграли, счет на табло. Значит, будем готовиться к следующей игре.

– А еще вы в свои ворота шайбу забросили – отличился Хэмилтон.

– Бывают такие матчи. Надо работать, так просто нам никто ничего не даст. Сегодня мы проиграли, ЦСКА нас переработал.

– Есть ли давление на минское «Динамо», которое выходило в лидеры Запада? Вас уже называют фаворитом на Кубок Гагарина.

– Тренерский штаб нам постоянно говорит, что надо больше внимания обращать на свою игру, а не слушать шумиху по сторонам. Естественно, идет работа. Никто не сидит и не кайфует, что мы на первом месте идем. Никакой эйфории нет, – сказал Шипачев.