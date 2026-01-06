0

Парех, Хейдж, Фрондель, Чихар, Галвас и Херенстам – в символической сборной МЧМ-2026

Два канадца, два шведа и два чеха вошли в символическую сборную МЧМ-2026.

Журналисты выбрали символическую сборную молодежного чемпионата мира-2026, который завершился в США.

Вратарь: Лов Херенстам (Швеция).

Защитники: Томаш Галвас (Чехия) и Зэйн Парех (Канада).

Нападающие: Майкл Хейдж (Канада), Антон Фрондель (Швеция) и Войтех Чихар (Чехия).

Отметим, что в сборную вошли по два представителя от каждой страны-призера турнира: Швеции, Чехии и Канады.

Шведы задавили чехов в финале, Маккенна выгрыз медаль. МЧМ-2026 – все

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт ИИХФ
Томаш Галвас
Войтех Чихар
Лов Херенстам
logoЗэйн Парех
logoмолодежная сборная Канады
Антон Фрондель
logoмолодежная сборная Чехии
logoмолодежная сборная Швеции
Майкл Хейдж
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
