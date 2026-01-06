Парех, Хейдж, Фрондель, Чихар, Галвас и Херенстам – в символической сборной МЧМ-2026
Два канадца, два шведа и два чеха вошли в символическую сборную МЧМ-2026.
Журналисты выбрали символическую сборную молодежного чемпионата мира-2026, который завершился в США.
Вратарь: Лов Херенстам (Швеция).
Защитники: Томаш Галвас (Чехия) и Зэйн Парех (Канада).
Нападающие: Майкл Хейдж (Канада), Антон Фрондель (Швеция) и Войтех Чихар (Чехия).
Отметим, что в сборную вошли по два представителя от каждой страны-призера турнира: Швеции, Чехии и Канады.
Шведы задавили чехов в финале, Маккенна выгрыз медаль. МЧМ-2026 – все
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт ИИХФ
