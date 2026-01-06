Брэд Маршанд: «Болельщики выгнали Марнера из Торонто. Это сильно повлияло на «Лифс». Он хоккеист, набирающий в среднем одно очко за матч»

Брэд Маршанд заявил, что фанаты «Торонто» сами выгнали Митча Марнера.

Нападающий «Флориды» Брэд Маршанд упрекнул болельщиков «Торонто» в отношении к бывшему форварду команды Митчу Марнеру , который летом 2025 года перешел в «Вегас ».

«Очень жаль, что болельщики выгнали Митча Марнера из города. Это очень сильно повлияло на их команду. Это хоккеист, который набирает в среднем одно очко за матч, поэтому это неприятно», – заявил Маршанд.

В этом сезоне Марнер набрал 40 (9+31) балл в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ .

«Торонто » на данный момент не попадает в зону плей-офф и находится на 15-м месте в таблице Восточной конференции.