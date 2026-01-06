Разин перед «Авангардом»: «У их тренера свой взгляд на «Металлург», но это его проблемы. У нас нет комплекса Серебрякова. Судья с GoPro к нему подъехал, он говорит: «Ноги мне замените»

Андрей Разин: у «Металлурга» нет комплекса Серебрякова.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин после победы над «Локомотивом» (5:4 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ высказался о предстоящей игры против «Авангарда », которая пройдет 8 января.

– С того дня, 27 ноября, когда «Металлург» уступил «Авангарду» 1:3, команда набрала очки в 10 матчах подряд и одержала 8 побед в этих 10 играх. То есть 18 очков из 20 – очень солидный отрезок. Что нужно сделать, чтобы не упереться послезавтра лбом в Серебрякова, но при этом сохранить надежность обороны?

– Ну что делать? Надо восстановиться после сегодняшней игры. Проблемы я здесь особой не вижу.

У нас нет комплекса по Серебрякову. Он, конечно, молодец. Настраивается на наши игры и показывает, можно сказать, выдающийся хоккей. Но это всего лишь игры чемпионата.

Вспомните нашу игру здесь, когда мы уступили 1:3. Там было больше ста бросков по воротам, 60 из которых – в створ.

И есть же передача с судьями и камерами GoPro. Судья подъезжает к Серебрякову, он лежит, его спрашивают, что случилось, может ли чем помочь, а он говорит: «Ноги мне замените, пожалуйста».

Я не вижу здесь большой проблемы. Мы играем хорошо, правда. У тренера соперника [ Ги Буше], конечно, свой взгляд на нашу команду, но это его проблемы. Я считаю, что мы не проигрываем по игре.

Но понятно, что в хоккее побеждает тот, кто забивает больше. Каждая игра уникальна, и послезавтра будет совсем другой матч, – сказал Андрей Разин .