Андрей Назаров: «КХЛ – лучшая и сильнейшая лига в Европе. Важно держать этот уровень и двигаться только вперед»

Андрей Назаров: КХЛ – лучшая и сильнейшая лига в Европе.

Бывший тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров оценил уровень развития лиги.

«Плотность в турнирной таблице достаточно серьезная, а предсказать результат каждой встречи практически невозможно. Это в очередной раз доказывает, что лига становится все более конкурентной, зрелищной и интересной. И, самое главное, популярной.

Снова отмечу, что КХЛ – лучшая и сильнейшая лига в Европе. Важно держать этот уровень и двигаться только вперед», – сказал Назаров.

Андрей Назаров: «КХЛ стала самой популярной и сильной лигой в Европе, можно сказать смело. Ее популярность растет на всем постсоветском пространстве»

Андрей Назаров: «Скоро в Европе признают, что КХЛ – лучшая лига континента. В Северной Америке российские и белорусские хоккеисты уже давно на хорошем счету»

Назаров о КХЛ: «Лучший хоккейный турнир в Европе. В столь непростое время игроки должны радовать болельщиков положительными эмоциями и результатом»