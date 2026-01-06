Замула подписал контракт с «Коламбусом» до конца сезона после ухода из «Питтсбурга». Зарплата – 1 млн долларов
Егор Замула перешел в «Коламбус».
Защитник Егор Замула подписал контракт с «Коламбусом».
После расторжения соглашения с «Питтсбургом» россиянин подписал договор с «Коламбусом» до завершения этого сезона с зарплатой миллион долларов.
Напомним, что «Пингвинс» поместили Замулу на драфт отказов для расторжения контракта после того, как он не прибыл в расположение фарм-клуба в АХЛ. Перед этим его выменяли из «Филадельфии».
В нынешнем сезоне Замула провел 13 матчей за «Филадельфию» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) балл за результативность при полезности плюс 4. Среднее игровое время – 14:01.
