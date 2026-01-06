Замула подписал контракт с «Коламбусом» до конца сезона после ухода из «Питтсбурга». Зарплата – 1 млн долларов

Егор Замула перешел в «Коламбус».

Защитник Егор Замула подписал контракт с «Коламбусом».

После расторжения соглашения с «Питтсбургом » россиянин подписал договор с «Коламбусом » до завершения этого сезона с зарплатой миллион долларов.

Напомним, что «Пингвинс» поместили Замулу на драфт отказов для расторжения контракта после того, как он не прибыл в расположение фарм-клуба в АХЛ. Перед этим его выменяли из «Филадельфии».

В нынешнем сезоне Замула провел 13 матчей за «Филадельфию» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) балл за результативность при полезности плюс 4. Среднее игровое время – 14:01.