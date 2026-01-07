Тексье последним включен в состав сборной Франции на ОИ-2026. Да Коста, Бельмар, Овитю, Бертран, Бозон – в списке

Александр Тексье вошел в состав Франции на ОИ-2026.

Нападающий «Монреаля» Александр Тексье последним вошел в состав сборной Франции на Олимпиаду 2026 года.

Тексье дополнил список , объявленный несколькими неделями ранее, в который также попали форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста, Пьер-Эдуар Бельмар, Йоанн Овитю, Шарль Бертран, Кевин Бозон и другие.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Сборная Франции заменит на турнире Россию.