Тексье последним включен в состав сборной Франции на ОИ-2026. Да Коста, Бельмар, Овитю, Бертран, Бозон – в списке
Александр Тексье вошел в состав Франции на ОИ-2026.
Нападающий «Монреаля» Александр Тексье последним вошел в состав сборной Франции на Олимпиаду 2026 года.
Тексье дополнил список, объявленный несколькими неделями ранее, в который также попали форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста, Пьер-Эдуар Бельмар, Йоанн Овитю, Шарль Бертран, Кевин Бозон и другие.
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Сборная Франции заменит на турнире Россию.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Hockey France
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости